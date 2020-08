Najbolji od najboljih: NBA liga objavila je popis finalista za individualne nagrade

NBA liga objavila je danas popis finalista (odnosno kandidata) za individualne nagrade u ovoj dugačkoj, netipičnoj sezoni.

Giannis Antetokounmpo, aktualni MVP, zajedno s LeBronom Jamesom i Jamesom Hardenom nominiran je za najkorisnijeg igrača lige. Antetokounmpo je kao kandidat pak završio u još jednoj kategoriji, onoj za najboljeg obrambenog igrača lige, uz rame Anthonyju Davisu i Rudyju Gobertu.

Ono što će prvo mnogima upasti u ući je to da na popisu za MVP-a nema Luke Dončića.

Here are the 2019-2020 NBA MVP finalists 🏆 pic.twitter.com/biZtetzIq6

— SportsCenter (@SportsCenter) August 8, 2020