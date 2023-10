Najgori dan u uredu: Jana Fett nije uzela niti jedan gem u porazu od Pavljučenkove

Hrvatska 26-godišnja tenisačica Jana Fett, trenutno 196. na WTA ljestvici, ostala je bez osvojenog gema u dvoboju prvog kola WTA turnira u Hong Kongu. Izgubila je od 32-godišnje ruske tenisačice Anastazije Paljučenkove, 61. na svijetu, koja ju je pomela sa 6-0, 6-0 za samo 49 minuta.

Tijekom meča Fett nije uspjela doći ni do gem-lopte kad je bila na servisu, a jedinu priliku za osvajanje gema imala je u drugom setu, kad je kod vodstva Pavljučenkove od 2-0 došla do dvije break lopte. Bio je to jedan od onih dana kada vam ništa ne ide od ruke.

To je za Fett najuvjerljiviji poraz na WTA Touru, a samo je još jednom u seniorskoj konkurenciji poražena bez osvojenog gema, na ITF turniru u Šibeniku 2013., kad ju je sa 6-0, 6-0 svladala buduća pobjednica Roland Garrosa (2021.), češka tenisačica Barbora Krejčikova.

Pročitali ste sve besplatne članke ovaj mjesec. Za neograničeno čitanje Telesporta i podršku istraživačkim serijalima, odaberite jedan od paketa. Pretplatite se Već imate pretplatu? Prijavite se