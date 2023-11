Najopasnije vodstvo: Sevilla je imala 2-0 i na kraju izgubila od PSV-a golom u sudačkoj nadoknadi

Sevilla je imala 2-0 i kontrolirala utakmicu protiv PSV-a u utakmici 5. kola Lige prvaka, ali je na kraju sve prosula i izgubila s 2-3. Gosti su nakon crvenog kartona Lucasa Ocamposa postigli tri pogotka i nisu dopustili Sevilli da dođe do prve pobjede ove sezone u Ligi prvaka.

Sevilla je na odmor otišla s minimalnih 1-0. Među najzaslužnijima za to bili su Ivan Rakitić i Sergio Ramos, dvojica veterana koja su svojoj momčadi dali vjetra u leđa u 24. minuti. Ramos je upravo Rakitićev centaršut iz slobodnog udarca glavom, kako on zna, pospremio u mrežu za 1-0. Samo 15 minuta kasnije, Djibril Sow je dodao i drugi gol, ali je on poništen zbog igranja rukom nakon intervencije VAR-a.

Već u drugoj minuti nastavka, domaćin je poveo s 2-0, nakon što je zabio Youssef En-Nesyri. Tada se činilo da domaćin ima sve u svojim rukama. Da je tako završilo i da je Arsenal pobijedio Lens u večernjoj utakmici, Sevilla bi imala sudbinu u vlastitim rukama u posljednjem kolu. Međutim, Ocampos je s dva brza i nepotrebna žuta kartona, u 63. i 66., potpuno preokrenuo dinamiku susreta. Gosti su smanjili nakon sjajnog voleja džokera s klupe, Ismaela Salibarija. Igrala se tada 68., što je značilo da će PSV imati gotovo pola sata da dođe do izjednačenja. Dogodilo se to u 81., kada je Yorbe Vertessen ubacio s lijeve strane, a nesretni Nemanja Gudelj poklopio loptu u vlastitu mrežu. Sevilla je tada pokušala s igračem manje doći do vodstva, ali joj se to na kraju obilo o glavu. Još jednom je cijelu situaciju zakuhao sjajni Vertessen, koji je probio lijevu stranu i ubacio u sredinu. Ricardo Pepi bio je usamljen u skoku i glavom zabio za konačni preokret.

