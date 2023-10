Najveća zvijezda koja to nije: Domenico Berardi najbolji je strijelac Azzurra u zadnje tri godine

Berardi je ipak svoj debi dočekao 2017. godine, ali ne možemo ga smatrati standardnim članom sve tamo do 2020. godine kada je krenuo nastupati i u Ligi nacija, a ne samo prijateljskim susretima. I tako je prije tri godine, s već punih 26 godina, Berardi upisao i svoj prvijenac za nacionalnu vrstu protiv Moldavije.

Zbilo se to sedmog listopada 2020. godine, a od tada do danas Berardi ima osam pogodaka za reprezentaciju. Po tome je i najbolji talijanski strijelac u tom razdoblju, nitko u ove tri godine nema više za Azzurre.

Oduševio je na Euru kada je u talijanskom penjanju na tron upisao dvije asistencije, a usput je trpao i u Ligi nacija i u raznim kvalifikacijama. Do sedmog i osmog gola za Azzurre došao je sinoć protiv Malte svojom prvom doppiettom u reprezentaciji, i to u jako teškom trenutku za momčad.

8 – Domenico #Berardi has scored his first brace with Italy. Since his first goal with the Azzurri (7th October 2020 against Moldova), Berardi has netted the most goals for Italy (8). Brace.#ItaliaMalta pic.twitter.com/y86JdOqVSS

— OptaPaolo (@OptaPaolo) October 14, 2023