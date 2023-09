Najveće iznenađenje u ovosezonskom Kupu vidjeli smo u Križevcima. Radnik izbacio Šibenik

Dok su ljubitelji hrvatskog nogometa na TV ekranima pratili utakmicu Ponikvi i Dinama u kojoj su Modri opravdali status favorita i pobijedili 4-1, lokalni navijači okupili su se na najbližim im stadionima i igralištima kako bi popratili ostatak akcije u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa.

Ta faza natjecanja danas je većinski završila, a vidjeli smo i nekoliko zanimljivih rezultata. Možda će i najviše odjeknuti onaj iz Križevaca; tamošnji Radnik, koji se natječe u Drugoj NL, pobijedio je donedavnog HNL-ovca i prošlogodišnjeg finalista Šibenik rezultatom 4-3 i poslije produžetaka osigurao prolazak u osminu finala.

Gledali smo iznimno prevrtljivu i golovima bogatu utakmicu u kojoj je domaćin poveo preko Mihaela Mladena u 34. minuti samo da bi Narančasti preokrenuli do poluvremena preko Stipe Bačelić-Grgića i Roka Brajkovića. Narančasti su imali vodstvo sve do 78. kada ih je šokirao Niko Mihalinec i osigurao produžetke, a u njima je Radnik otišao do kraja i golovima Mladena te Jakova Gogića priskrbio na nedostižnih 4-2. Poraz je ublažio Josip Gačić u 119. minuti, ali više nije bilo vremena za igrače koje vodi Mario Carević, trenutno prvoplasirane u Prvoj NL.

Još jedan susret koji je otišao u produžetke onaj je između Jadrana iz Poreča i Oriolika, ali ondje u 120 minuta nismo vidjeli zgoditke pa je priča odlučena u raspucavanju gdje su bolji bili gosti. Drugi Jadran, onaj iz Ploča, pobijedio je Belišće (2-1), Vukovar je izbacio BSK uvjerljivom pobjedom 4-1, a Karlovac je 2-1 svladao Jasku. Što se HNL-ovaca tiče, svi su prošli dalje; Rudeš možda ne može pobijediti u HNL-u, ali je danas minimalno svladao Croatiju iz Zmijavaca. Istra je u gostima riješila Zagoru (2-0), Lokomotiva je pobijedila Dugo Selo 1-0, a Gorica Zagorec 2-0. To nam govori da će parove osmine finala činiti Cibalia – Rijeka, Jadran (LP) – Hajduk, Oriolik – Dinamo, Karlovac – Osijek, Vukovar ’91 – Lokomotiva, Rudeš – Slaven Belupo, Varaždin – Istra 1961 i Gorica – Radnik. Ti su susreti zakazani za 1. studenog.

