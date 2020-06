Nakon HNS-a, kaznio ga i Osijek: Grezda na godinu dana ostaje bez 20 posto svojih primanja

Erosa Grezdu HNS-ova Disciplinska komisija jučer je kaznila s četiri utakmice neigranja u prvenstvu ili Kupu zbog fizičkog nasrtaja na Rijekinog Antonija Mirka Čolaka nakon gorkog poraza njegova Osijeka u sada već višestruko opjevanom polufinalu Hrvatskog nogometnog kupa.

Ipak, to nije sve za albanskog reprezentativca. Sada ga je kaznio i klub, kako piše na njegovim službenim stranicama.

Eros Grezda was banned to play in four matches after he punched Rijeka’s player Antonio Colak. The Albanian international of Osijek has attacked Colak after the cup semifinal match

— CroatianFootballNews (@CroatianNews) June 4, 2020