Nakon pet godina u Turskoj čeka ga Španjolska: Nikola Kalinić potpisao je za Valenciju

Valencia je priskrbila vrijedno pojačanje za sljedeću sezonu Eurolige.

Iskusni srbijanski košarkaš Nikola Kalinić nakon pet godina napustio je Fenerbahçe i Tursku zamijenio Španjolskom, potvrđeno je na službenim stranicama kluba iz ACB lige.

Iza Kalinića je nekoliko iznimno uspješnih sezona u Istanbulu gdje je 2015. godine došao iz Crvene zvezde: tursko prvenstvo osvajao je u tri navrata i to tri sezone uzastopce (od 2016. do 2018. godine), jednako toliko puta podigao je Turski kup, dvaput i nacionalni Superkup, a najveći trofej definitivno mu je naslov prvaka Eurolige 2017. godine. Tada je Fener na domaćem terenu slavio protiv Olympiacosa, a srbijanski reprezentativac bio je najbolji strijelac finalne utakmice…

Protekle sezone Kalinić je u Euroligi u prosjeku postizao 6,6 poena, 2,5 skokova i 1,7 asistencija po utakmici, a ovo je Valenciji je već četvrto ovoljetno pojačanje nakon Martina Hermannssona, Derricka Williamsa i Klemena Prepeliča.

Kako javljaju pouzdani insajderi iz europske košarke, možda nas ubrzo očekuju i daljnji transferi euroligaških zvijezda pošto ozbiljno priča kako će Thomas Walkup iz Žalgirisa otići u Khimki…

Khimki is moving towards acquiring Thomas Walkup. The American PG has one more year left in his contract with Zalgiris but with a player out option.

— Varlas Nikos (@nikosvarlas) July 18, 2020