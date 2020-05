Nakon Posljednjeg plesa stiže Čovjek u areni: dokumentarac o Tomu Bradyju dolazi već 2021.

Po završetku emitiranja vrlo gledanog 10-dijelnog dokumentarnog filma Posljednji ples o po mnogima najboljem košarkašu svih vremena Michaelu Jordanu i Chicago Bullsima, američka televizija ESPN u četvrtak je objavila kako će 2021. krenuti s prikazivanjem devetodijelnog dokumentarca o najuspješnijem igraču američkog nogometa Tomu Bradyju, osvajaču šest naslova prvaka NFL-a.

Brady (42), koji je svojih prvih 20 sezona u NFL-u proveo u New England Patriotsima da bi prije dva mjeseca kao slobodan igrač potpisao za Tampa Bay Buccaneerse, tijekom dosadašnje je karijere čak devet puta nastupio u Super Bowlu osvojivši šest naslova, četiri je puta proglašavan najkorisnijim igračem (MVP) finala doigravanja, a usto ima i tri naslova MVP-a ligaškog dijela sezone.

“Man in the Arena: Tom Brady” a nine-part series on the iconic quarterback coming to ESPN in 2021. pic.twitter.com/3DffXb9XAp

