Napoli ide u Rim, a Mertens je ušao u povijest: golom Interu postao najbolji klupski strijelac ikad

Uzvrate polufinala Talijanskog kupa čekali smo četiri mjeseca. Nakon što je Juventus sinoć odigrao nulu s Milanom i plasirao se u finale, dočekali smo rasplet i drugog para, onog između Napolija i Intera gdje su Partenopei u prvom susretu minimalno slavili na Giuseppe Meazzi Ruizovim zgoditkom.

Počelo je dinamično: Christian Eriksen već je u trećoj minuti zabio i to izravno iz kornera. Nabacio je loptu, ona je letjela u gol, David Ospina nije se uspio snaći, a Inter je tako poveo i već nakon nekoliko trenutaka uspio nadoknaditi zaostatak iz prvog susreta. To je bio šesti pogodak koji je Inter zabio u prvih pet minuta utakmice ove sezone u svim natjecanjima, u čemu su najbolji među klubovima iz Serie A.

Christian Eriksen has scored the first goal in Italian football since the restart… and it was directly from a corner.

So much for that first-man myth. 😉 pic.twitter.com/Tb8k3n9dWS

