Napolijev gazda De Laurentiis: ‘Ljetos sam zvao Luisa Enriquea, hvala Bogu da je otišao u PSG’

Što se tiče Garcijinog statusa, i njegova je pozicija došla pod znak pitanja nakon ovih recentnih rezultata. Govorilo se i o mogućem dolasku Igora Tudora na njegovu poziciju, no De Laurentiis neće samo tako popustiti pod pritiskom navijača.

🚨🔵 Napoli president De Laurentiis: “It’s not a good moment with manager Rudi Garcia”.

“When you decide to go for a coach who doesn’t know Italian football anymore, it can happen”.

“I’ll make the best decision at the right moment. I can’t be influenced by fans”. pic.twitter.com/4LQl6GmadC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 10, 2023