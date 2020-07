Napuštajući Disney World: Harrell privremeno otišao iz Orlanda, Clippersi kratki s centrima

Možda je ovo samo lažna uzbuna za Los Angeles Clipperse, ali sezona se nastavlja za 12 dana…

Shams Charania s The Athletica javlja kako je Montrezl Harrell hitno morao napustiti kamp u Orlandu zbog obiteljskih obaveza. Iako izvor navodi da se centar momčadi koju vodi Doc Rivers namjerava vratiti svojoj momčadi, još nije poznato hoće li se to dogoditi prije ili poslije nastavka natjecanja.

Montrezl Harrell plans to return to the NBA restart at a later date, sources said. He left Disney campus to tend to an urgent family situation. https://t.co/IYOx5ZIDZi

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 17, 2020