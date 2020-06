Nastavio tamo gdje je stao: Fernandes je donio Manchester Unitedu zasluženi bod protiv Spursa

Kada se podvuče crta, niti jedna od ove dvije momčadi ne može biti nezadovoljna…

Tottenham Hotspur pokazao je vrlo malo nakon prvih pola sata i pogotka Stevena Bergwijna te je na kraju mogla izgubiti utakmicu, a Manchester United je unatoč dobrom dojmu u nastavku drhtao sve do 81. minute.

Tottenham Hotspur i Manchester United podijelili su bodove u Londonu, završilo je 1-1 nakon što je Bruno Fernandes iz penala poništio prednost koju je Spursima donio Bergwijn u 27. minuti.

United je pokazao puno više u nastavku, pogotovo od 63. minute, kada je u igru ušao Paul Pogba. Francuz nije pošteno igrao od jeseni 2019., a izgleda da se zaželio nogometa. Bio je oštar na lopti, dobar u driblingu i zajedno s Fernandesom stvarao puno muka domaćoj obrani.

That’s ten games undefeated for Man United with Bruno Fernandes in the team. That’s impact for ya.

— Jonas Giæver (@CheGiaevara) June 19, 2020