Navijači poručuju — vrijeme je: osniva se udruga ‘Mi smo Cibona’, pokrenuta je akcija za spas kluba

[PRIOPĆENJE ZA JAVNOST – AZSC] 🗣 "Kako bi što bolje artikulirali naše ciljeve i organizirali se, navijači "Vukova s Tuškanca" pokrenuli su akciju za spas Cibone. Ona će uskoro rezultirati osnutkom udruge simboličkog naziva „MI SMO CIBONA". Ovo je udruga simpatizera i navijača Cibone koja nije nasljednik niti jedne od prošlih udruga pa tako ni Smogovaca, ovo nije akcija „lijevih" niti „desnih", ovdje nema politike nego čiste emocije od strane onih koji Cibonu vole bez interesa, a ne iz interesa. Cilj nam je neumorno ukazivati na sve loše što se događa u i oko Cibone, propitati rad sadašnje uprave kluba (i svih budućih!), ponovno približiti Cibonu svim zaljubljenicima u košarku u Zagrebu te pokazati kako još postoje oni kojima je stalo do Cibone i koji od nje neće odustati." Cijelo priopćenje možete naći na našoj FACEBOOK stranici. Link je u BIO. 💙