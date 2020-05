Navijači Rijeke rekli su svoje — Andrej Kramarić najbolji je klupski igrač u prošlome desetljeću

U konkurenciji jedanaestorice koju su navijači izabrali za najbolju momčad desetljeća HNK Rijeka (2010. – 2020.) glasovima je izabran i najbolji igrač kluba u istome razdoblju. U anketi kojoj se odazvalo nešto više od 2000 ljudi ta je čast pripala Andreju Kramariću.

Prije no što će po odlasku u Leicester City postati najskuplji Rijekin transfer svih vremena, Kramarić je za klub odigrao 65 utakmica u razdoblju od 2013. do 2015. Statistički je to moćno izgledalo s 55 postignutih pogodaka i devet asistencija, a gledaju li se trofeji koje je njima pomogao osvojiti onda govorimo o osvojenom Kupu i Superkupu.

🏆 Andrej Kramarić najbolji je igrač desetljeća HNK Rijeka! 👏👏👏 Kramarić je ostavio dubok trag na Kantridi, oduševljavao je navijače Rijeke, ali i sve ljubitelje nogometa, lakoćom postizanja pogodaka ⚽🥅🔵⚪ 📰 👉 https://t.co/AAqB9c0Ito#ZajednosmoRijeka #Momčaddesetljeća pic.twitter.com/KK2JYbwzkM — NK Rijeka (@NKRijeka) May 12, 2020

U pamćenju Rijekinih navijača zasigurno duboko ostaje pet golova u Lokomotivinoj mreži i čak osam Blatu u susretu šesnaestine finala Hrvatskog kupa.

Kramarić, danas rekorder brojem sudjelovanja u Hoffenheimovim pogocima, dobio je 46,3 posto ukupnog broja glasova u ovom izboru. U izboru je iza sebe ostavio Anasa Sharbinija i Damira Kreilacha.