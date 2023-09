Navijači su ‘tražili glave’ pa su Ajaxovi šefovi žrtvovali sportskog direktora Svena Mislintata

50-godišnji njemački stručnjak slavu je stekao u Bundesligi gdje je radio u Stuttgartu i Borussiji Dortmund kao sportski direktor, a bio je i u Arsenalu te ima epitet čovjeka koji odlično prepoznaje kvalitetne igrače u talentima. Ajax ga je zato doveo u travnju umjesto Marca Overmarsa i dao mu je ovlasti tehničkog i sportskog direktora, odnosno osobe zadužene za prijelazni rok.

Ajax has ended the collaboration with Director of Football Sven Mislintat with immediate effect. The lack of broad support within the organisation is the reason behind this decision.

