NBA danas ima dan za medijske aktivnosti, a Jimmy Butler počastio nas je sjajnom frizurom

Krilni igrač Miami Heata prošle je sezone oduševio i šokirao dolaskom s dugim dreadlocksima pa je — iako je sezonu odigrao s ‘normalnom’ frizurom — cijelo vrijeme na službenim grafikama nosio rasta štih, a i ove je godine Butler pripremio nešto posebno.

🔥New Jimmy Butler🤣 pic.twitter.com/lkg5UKFqHA

— Why you should have a meme (@ShouldHaveMeme) October 2, 2023