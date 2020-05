NBA draft pod upitnikom? Liga je odgodila draft lutriju i draft combine

Čelnici NBA lige ozbiljno razmišljaju o odgodi početka sezone 2020./21. za prosinac ove godine, javljaju izvori iz ESPN-a, a zbog krize uzrokovane širenjem koronavirusa je sada pod upitnikom i održavanje drafta.

Naime, NBA je objavila da odgađa dva događaja koja se inače održavaju kao uvertira samom draftu; odgođene su draft lutrija i draft combine koje su se trebale održati ovog svibnja.

Draft je i dalje zakazan za 25. lipnja, ali taj rok je sada pod upitnikom.

“Draft lutrija i draft combine 2020., koje su se trebale održati 19. i 21. svibnja u Chicagu odgođene su”, stoji u priopćenju NBA.

ESPN Sources: As ownership support grows for the idea, NBA and Board of Governors continued discussions on Friday about delaying start of 2020-2021 season until December. https://t.co/wkYUyxjPtQ

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 1, 2020