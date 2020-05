NBA franšize uskoro će početi vraćati igrače. Sve nas to vodi prema nastavku natjecanja u srpnju

NBA liga napravila je prvi formalni korak ka nastavku natjecanja.

Sve NBA franšize očekuju upute iz vrha lige prema kojima će pozvati svoje igrače koje su napustile gradove u kojima igraju domaće utakmice. Trebalo bi se to dogoditi za koji dan — spominje se 1. lipnja — a nastavak natjecanja trebao bi uslijediti krajem srpnja.

Franšize istovremeno očekuju dopuštenje da individualne treninge zamijene treninzima u kojima bi sudjelovati moglo više igrača i klupskog osoblja.

Navodi ovo ESPN podsjećajući da je pandemija koronavirusa prekinula NBA sezonu 11. ožujka te da vodstvo lige trenutačno raspravlja o detaljnom planu za nastavak. On bi trebao uključivati dva tjedna za povratak svih igrača u klubove i boravak u karanteni, tjedan do dva individualnih treninga te dva do tri tjedna za službene trening kampove.

NBA teams are expecting the league office will issue guidelines around June 1 as a first step toward a formal ramp-up for the season’s resumption, sources tell @wojespn and @ZachLowe_NBA. https://t.co/T2jm0o5vcN

— SportsCenter (@SportsCenter) May 20, 2020