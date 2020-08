NBA je ponovno tu: Lakersi su pobijedili Clipperse i zapečatili prvo mjesto u Zapadnoj konferenciji

Dvjema utakmicama u noći s četvrtka na petak napokon je nastavljena NBA sezona u ‘balonu’ na Floridi.

Utah Jazz pobijedio je New Orleans Pelicanse 106-104, a nešto kasnije Los Angeles Lakersi napravili su ozbiljan korak prema potvrdi prvog mjesta u Zapadnoj konferenciji pobijedivši Los Angeles Clipperse 103-101.

U prvoj NBA utakmici nakon 141 dana Jazz je do pobjede predvodio Jordan Clarkson s 23 poena, dok je kod poraženih Pelicansa najbolji strijelac bio Brandon Ingram s istim brojem poena.

U drugom terminu vodila se bitka za Los Angeles, ali na Floridi. Anthony Davis ubacio je 34 poena za Lakerse, a LeBron James ostao je tri asistencije ‘kratak’ za triple double (16 poena, 11 skokova, sedam asistencija). Međutim, najvažniji koš na utakmici postigao je James, 12.8 sekundi prije kraja, kojim je potvrdio pobjedu Lakersa.

