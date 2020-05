NBA liga treba oko 15.000 testova na koronu. Poruka vodstva — ne testirajte one bez simptoma

Pripremajući se za moguće skorašnje otvaranje trening centara s intencijom nastavka prekinute sezone, vodstvo NBA lige je franšizama poslao naputak u kojem se savjetuje da igrači i zaposlenici koji ne pokazuju simptome infekcije novim koronavirusom ne budu testirani, objavio je američki ESPN.

U naputku stoji da ʻu sadašnjoj javnoj zdravstvenoj situaciji nije primjereno provoditi kontinuirano testiranje na koronavirus svih igrača i zaposlenikaʼ. Momčadima je predloženo da se prije pristupanja testiranju ʻposavjetuju sa infektologom, vode računa o individualnim okolnostima pacijenta i slijede upute o testiranju na nacionalnoj razini te od lokalnih vlasti na području na kojem momčad djelujeʼ.

