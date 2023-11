Ne baš izjednačena skupina G: osim Cityja, u prvi vlak za nokaut fazu uskočio je i RB Leipzig

Leipzig je izgubio samo od Cityja, dok je ostala tri susreta riješio bez greške i nakon pobjede kod Zvezde na Marakani stigao je do devetog boda. Kako su Zvezda i Švicarci jedini učinak ostvarili međusobnim remijem, jasno je da ni jedna ni druga momčad ne može stići Nijemce u zadnja dva kola.

2 – Xavi Simons (20 years, 200 days) is the third-youngest Dutchman ever to score in consecutive Champions League appearances, after Patrick Kluivert in 1995 and Rafael van der Vaart in 2002. Gem. pic.twitter.com/Wa65txGgfo

— OptaJohan (@OptaJohan) November 7, 2023