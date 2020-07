Ne danas, dečki: Udinese je slavio protiv blijedog Juventusa koji je propustio potvrditi naslov

Računica je bila vrlo jednostavna: Inter je sinoćnjim remijem protiv Fiorentine Juventusu omogućio da eventualnom pobjedom u gostima nad šesnaestoplasiranim Udineseom osigura naslov talijanskog prvaka tri kola prije kraja prvenstva. Bila bi to deveta uzastopna titula Serie A za torinsku momčad i 36. ukupno, ali i prva koju bi u trenerskoj karijeri osvojio Maurizio Sarri.

Slavlje će ipak još malo pričekati.

Premijerni udarac u okvir gola vidjeli smo već u petoj minuti, ali nije bio pretežito opasan: Cristiano Ronaldo iz okreta je uputio udarac prema Juanu Mussu, a argentinskom vrataru lopta je završila ravno u naručju. Dvije minute kasnije opasno je bilo na drugoj strani nakon što je Danilo glavom pogodio vlastitu stativu u želji izbijanja suparničkog ubačaja u korner, a u 26. minuti ponovno je pokušao Ronaldo uputivši prilično jak udarac desnicom s dvadesetak metara.

Udinese je nekoliko puta u prvom poluvremenu priprijetio i pružio relativno kompaktnu obrambenu predstavu, ali Juventus je tada bio dominantnija momčad. Bez obzira na izostanak stopostotnih šansi, eventualni gol mogao se osjetiti, a naposljetku je i stigao: u 42. minuti Matthijs de Ligt opalio je s nekih 20 metara i fino pogodio u donji desni Mussov kut zabivši svoj četvrti ovosezonski pogodak u ligi (najmlađi branič u ligama Petice ove sezone kojemu je to uspjelo). Momčadi su nekoliko minuta kasnije otišle na predah, a Juventusu je više-manje sve išlo po planu.

