Ne treba im Walker, mogu oni i sami: Texas Rangers osvojili su World Series

Ne znamo koliko pratite bejzbol, ali u domaćim medijima niste mogli pročitati puno o World Seriesu koji se proteklih dana igrao između dviju momčadi koje dugo (ili nikada) nisu bile na MLB-jevu tronu; Arizona Diamondbacks i Texas Rangers odigrali su finalnu seriju najveće američke razonode, a većinom se radilo o jednosmjernoj ulici.

Naime, Rangersi su sinoćnju petu utakmicu World Seriesa dočekali s vodstvom 3-1 i trebala im je još jedna jedina pobjeda kako bi podigli svoj prvi naslov u franšiznoj povijesti, a u tome su i uspjeli; Teksašani su slavili 5-0 i poput najhrabrijih rendžera svladali suparnike iz Arizone.

Iako je rezultat u posljednjoj utakmici na kraju bio uvjerljiv, gledali smo pravi bejzbolski triler u kojemu niti jedna obrana nije posustala u prvih šest inninga. Pitcher D-backsa Zac Gallen imao je savršenu utakmicu sve do petog inninga kada su se Rangersi napokon uspjeli pomaknuti s kućne baze i to šetnjom Nathaniela Lowea, ali bacač franšize iz Arizone nastavio je svoju sjajnu partiju i nije dopustio poene suparnicima.

Međutim, njegov niz odjednom se raspao u sedmom inningu kada su Rangersi uspjeli napuniti baze, a Corey Seager istrčao natrag do kućne poslije udarca Mitcha Garvera. Texas je poveo 1-0, a do kraja je uspio obraniti prednost uz još četiri runa u posljednjem inningu pri čemu je priča bila završena.

Texas Rangersima ovo je prvi naslov u povijesti dugoj 62 godine, a do titule su došli zahvaljujući nevjerojatnoj gostujućoj formi u doigravanju; odigrali su 11 utakmica u gostima i sve pobijedili. Zanimljivo, prije početka sezone bili su tek 22. favorit za osvajanje World Seriesa.

Inače, spomenut ćemo da je njihov igrač Will Smith — da, Will Smith — postao prvi igrač u povijesti koji je osvojio tri World Seriesa zaredom s tri različite momčadi. Lani je bio prvak s Houston Astrosima, preklani s Atlanta Bravesima, a sada s Rangersima. Ništa, ako želite osvojiti MLB, znate čiji broj trebate okrenuti…

THE TEXAS RANGERS ARE WORLD SERIES CHAMPIONS! pic.twitter.com/hhHYTSrp4S — Texas Rangers (@Rangers) November 2, 2023

Never tell me the odds, rekao je davno Han Solo…