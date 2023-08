Ne znamo jeste li popratili raspucavanje Australki i Francuskinja, ali bilo je vratolomno

Nećemo prepričavati tijek utakmice; dovoljno je za tu priliku samo opisati udarce s bijele točke i kojim su se tijekom izvodili jer takvo što dugo nismo vidjeli. Dakle, već na samom početku vidjeli smo prvu obranu kada je Mackenzie Arnold pročitala udarac Selme Bache. Za Australiju je uspješna bila Caitlin Foord i tako dovela Matilde u prednost, a Francuskinje su odgovorile preko Kadidiatou Diani.

U trećoj seriji uslijedio je i prvi promašaj Australki; Solène Durand, koja je ušla samo za jedanaesterce, obranila je udarac Stephanie Catley, a mrka Wendie Renard zatim je dovela Francusku u prednost i pogoci su se nastavili redati u sljedećoj seriji i pol. Međutim, Arnold je na kraju pete skinula pokušaj Ève Périsset, a zatim je sama krenula izvesti meč loptu za Australiju.

Nije joj uspjelo jer je silovitim udarcem pogodila vratnicu, a Francuskinje su u sljedeće tri serije bile precizne dok se Australija nekako održavala na životu. Arnold je potom još jednom obranila šut, ovaj put Kenzi Dali, ali on je morao biti ponovljen jer je Australka izašla s gola. Svejedno, skinula je i novi udarac Aston Villine igračice, a njezina reprezentacija došla je do nove meč lopte…

CO-HOSTS AUSTRALIA BEAT FRANCE ON PENALTIES TO REACH THE SEMIFINALS FOR THE FIRST TIME 🇦🇺 pic.twitter.com/Z07VwtjHe9

— B/R Football (@brfootball) August 12, 2023