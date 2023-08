Ne znamo kako se vama čini, ali Arsenal baš i nije bio toliko uvjerljiv u prvoj utakmici sezone

Nakon prošlotjednog osvajanja Community Shielda, Arsenal je oboružan novim skupim pojačanjima krenuo u novu sezonu Premier lige. Topnici su na Emiratesu dočekali Nottingham Forest s kojim su imali određene neriješene račune iz prošle kampanje, a Mikel Arteta u prvi je sastav odlučio staviti svu trojicu ovoljetnih pridošlica; Kaija Havertza, Jurriëna Timbera i, naravno, Declana Ricea.

I prošlo je uspješno. Arsenal je bio strpljiv, siguran na lopti i dominirao te tako ostvario premijerni trobod na startu sezone, ali sve je vrlo lako mogao uprskati u posljednjih 15-ak minuta. Usprkos tome, Topnici su pobijedili rezultatom 2-1.

Pretvorilo se to u rutinsku pobjedu, ali moglo je započeti kobno za domaće. Brennan Johnson u 11. je minuti izbio u zicer nakon što je Arsenalova obrana ispala uslijed duge lopte iz Forestova veznog reda; njegov pokušaj prebacio je Aarona Ramsdalea, ali i cjelokupna vrata. Bilo je to razdoblje u kojemu su Artetini momci još tragali za kakvim otvaranjem, no ono je brzo došlo, kao i sama prednost.

Gabriel Martinelli u 26. je minuti izveo krasan potez u kojemu se poput vrtuljka okrenuo oko čuvara, dodavanjem izbacio dvojicu i uposlio Eddieja Nketiaha koji se namjestio na udarac i poentirao u mrežu dojučerašnjeg suigrača Matta Turnera. Engleski napadač ganskih korijena ubire minute kada Gabriela Jesusa nema — a to je u posljednje vrijeme često — i relativno redovito koristi svoje prilike.

Ako je Martinelli pružio poslasticu Arsenalovim navijačima u 26., to je Bukayo Saka još nadogradio u 32. minuti. William Saliba tada je dodao loptu domaćem Starboyu na kojih 20 metara od suparničkog gola, a engleski reprezentativac fenomenalno ju je zavrnuo i plasirao u suprotni Turnerov kut.

Saka and Martinelli are already cooking this season 🔥 pic.twitter.com/7zu4OSnaRf — ESPN FC (@ESPNFC) August 12, 2023

Arsenal je vodio 2-0 i do kraja imao nekoliko šansi; Declan Rice imao je nekoliko dobrih situacija u drugom poluvremenu. Recimo, u 76. je pogodio vratnicu, a u 82. je opalio iz voleja, no Matt Turner uspio mu je odbiti šut u korner. Bilo bi sjajno da je najskuplji Englez svih vremena uspio poentirati na debiju za Arsenal u Premier ligi, ali ipak se nije dogodilo.

Forest je u drugom poluvremenu ponešto digao svoju igru i na kraju uspio kapitalizirati na tome. Anthony Elanga povukao je kontru u 83. minuti i uputio oštru loptu u peterac koju je Taiwo Awoniyi uvalio u mrežu, a u domaće redove počela se uvlačiti panika; bilo je još puno vremena za momke iz Nottinghama.

Ipak, Topnici su uspjeli ne izgubiti konce, a više će ih zabrinuti Timberova ozljeda na startu drugog poluvremena. Nizozemac, koji je nedavno pristigao na Emirates u transferu teškom 40 milijuna eura, izašao je iz igre pošto je pao sam od sebe na travnjak zbog problema s koljenom, a nije izgledalo nimalo neozbiljno. Bio bi veliki peh za Artetu izgubiti novog igrača poslije njegova drugog nastupa za klub.

Kako god, bila je ovo uspješna premijera engleskog doprvaka, ali moglo je to i ponešto uvjerljivije izgledati. Arsenal u sljedećem kolu odlazi u goste Crystal Palaceu, a Forest će bodove tražiti protiv Sheffielda.