Ne znamo što da mislimo o Baleu — je li najjadniji nogometaš danas ili se zabavlja kʼo nikad u životu

Gledajući govor tijela Garetha Balea tijekom utakmica Real Madrida, ali i način na koji se ponaša skraćujući si vrijeme u statusu pričuve teško je zaključiti je li on danas najjadniji nogometaš na svijetu ili ga je za sve baš briga.

Teško, jer nemoguće je znati koristi li budalaštine, provokacije i šalu kako bi sakrio svoj jad ili se zabavlja kao nikad u životu dobivajući nevjerojatan novac da bi u pravilu bio publika tijekom utakmica.

Isti upitnici ostali su u zraku i tijekom jučerašnje utakmice.

Pet izmjena iskoristio je Realov trener Zinedine Zidane od 70. minute do kraja jučerašnjeg ogleda protiv Alavésa, no niti jedna od njih nije velškog nogometaša poslala na travnjak. Ostao je on zakucan na tribini odakle pak stižu snimke njegova smijeha, ali i kadar s naslovne fotografije.

Gareth Bale on the bench for Real Madrid yesterday. No f*cks given 🤣 pic.twitter.com/Me5YMtGK27 — Footy Laughs (@FootyLaughs) July 11, 2020

Masku koja bi mu trebala prekrivati usta i nos te ga štititi od zaraze koronavirusom, Bale tijekom utakmice, zabavljajući se sa suigračima, koristi kao masku za spavanje šaljući pritom navijačima kluba poruku kakvu nikako ne bi trebao. I to ne samo zbog silnih milijuna koje godišnje prima.

No, kad se već ne može probiti kod Zidanea, on vrijeme koristi za takvo ponašanje, unapređenje svojih golferskih vještina i razne oblike trolanja kluba.

Mnogi bi bili jadni, a s druge strane mnogi bi i radnosno potpisali takvu sudbinu…