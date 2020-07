Ne znaš otkud stiže prijetnja: petorica Cityjevih igrača postigla su barem 10 ligaških golova

Baš nikakvih problema nije imao Manchester City u ogledu protiv Newcastle Uniteda (5-0) igranom u sklopu 34. kola engleskog nogometnog prvenstva. Ono najbitnije, znano je, riješeno je Liverpoolovim ukupnim trijumfom, no daleko od toga da zanimljivosti nema.

Aktualna je borba za pozicije koje omogućuju ostanak u Premier ligi, ali i one koje klubovima garantiraju europska natjecanja. Među takvima, izuzev prvaka, najbolje stoji Manchester City koji je današnjom uvjerljivom predstavom i jednakom takvom pobjedom svladao Newcastle. Pet golova, četiri različita Cityjeva strijelca (Gabriel Jesus, Riyad Mahrez, David Silva i Raheem Sterling) i jedan autogol (Federico Fernandez) riješili su sve nedoumice, ako ih je prije početka dvoboja i bilo.

No, baš ta raznolikost strijelaca ono je što upada u oči i nakon ovog ogleda.

Istina, zanimljivih statističkih podataka ima mnogo. Poput, primjerice, ovog rekorda…

93.7 – Manchester City completed 93.7% of their passes against Newcastle (787/840), the highest recorded figure in a Premier League game since full passing data is available (2003-04).

… ili podatka da je Kevin De Bruyne prvi u povijesti Premier lige s barem dvije sezone u kojima je imao 18 asistencija (danas je dodao Mahrezu). Ili onog da je Gabriel Jesus nakon 19 neuspjelih pokušaja opet pronašao put do mreže ili, pak, onog da je David Silva sudjelovao kod svog 151. pogotka u 306. utakmici u Premier ligi.

Zabio je 59. gol, a ima i 92 asistencije budući da je asistirao kod uvodnog i posljednjeg pogotka na susretu. Od travnja 2017. kad je Zlatan Ibrahimović zabio i asistirao za Manchester United protiv Sunderlanda, u Premier ligi nije bilo toliko iskusnog (34 godine) igrača koji bi te dvije statističke kategorije popunio u istoj utakmici. Također, i u 10. sezoni za klub ostvario je minimalno 10 asistencija gledaju li se sva natjecanja.

No, podatak da je Manchester City ove sezone stigao do petorice s minimalno deset golova poseban je dokaz da prijetnja stiže sa svih strana. I upozorenje mnogima i za nadolazeću sezonu.

10+ – Manchester City are the first English top-flight side to have five different players score at least 10 league goals in a single season since Everton in 1984-85.

