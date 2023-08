Neće Cityja ti superkupovi: Sevilla je, suprotno očekivanjima, povela En-Nesyrijevim pogotkom

Naravno, najvažnije za City je bilo krenuti pobjedom u Premier ligu, ali nakon izgubljenog Community Shielda od Arsenala sigurno nije predivno biti u zaostatku i na poluvremenu europskog Superkupa.

18 – Youssef En-Nesyri 🇲🇦 has scored 18 goals with @SevillaFC_ENG in 2023, the highest record among current @LaLigaEN players in all competitions in calendar year (Robert Lewandoswki – 15). Momentum. 🔥 pic.twitter.com/VzSJTk0HyG

— OptaJose (@OptaJose) August 16, 2023