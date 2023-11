Nedavno smo hvalili klince iz Uzbekistana. Sada su ipak ispali u četvrtfinalu U-17 SP-a

Uzbekistan je na ovom turniru upisao nekoliko fenomenalnih rezultata; nakon što ga je Mali glatko pobijedio na otvaranju (3-0), svladao je Kanadu (3-0) i remizirao sa Španjolskom (2-2) koju su predvodili i neki igrači sa seniorskim iskustvom poput Marca Guiua koji je nedavno pogodio na debiju za Barcelonu.

FT | 🇫🇷 France 1️⃣-0️⃣ Uzbekistan 🇺🇿

A memorable #U17WC campaign comes to an end for Uzbekistan! pic.twitter.com/oZWiRZNJUa

