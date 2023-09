Nedostaju li vam? Pafos pobjeđuje na HNL pogon, Bočkaj i Jairo sinoć su mu donijeli trijumf

S vremena na vrijeme volimo se pozabaviti avanturama nekadašnjih HNL zvijezda, a sudbina ih nekada smjesti u iste klubove. Dinamo je, ta ko, ovog ljeta poslao Petra Bočakaja na posudbu u Pafos, ciparski klub u koji je još na zimu trajno otišao njegov bivši suigrač u Osijeku Ivica Ivušić, a ondje ga je dočekao i Jairo, nekadašnji Hajdukov ofenzivac.

Kad se takva družina okupi, možemo očekivati i zajedničke pothvate, a jedan takav Ciprani su gledali sinoć; Pafos je u trećem kolu tamošnjeg prvenstva svladao AEL Limassol rezultatom 3-1, a Bočkaj i Jairo upisali su se u strijelce.

Da stvar bude još bolja, za gostujuću momčad nastupio je bivši Osijekov napadač Ezekiel Henty koji je u 35. minuti doveo AEL u prednost pospremivši odbijanac u mrežu poslije promašenog penala. Bočkaj mu je odgovorio u 51. preciznim udarcem s lijeve strane kaznenog prostora čime je zabio prvijenac u dresu novog kluba.

Jairo je, pak, pogodio u 72. za preokret domaćeg sastava — bio mu je to drugi pogodak u novoj sezoni — a konačnih 3-1 u 89. je postavio Senegalac Moustapha Name. On, pak, nikada nije zaigrao u HNL-u (barem ne još).

Trener Juan Carlos Carcedo, koji je dugo godina radio sa sadašnjim menadžerom Aston Ville Unaijem Emeryjem, tako je mogao biti vrlo zadovoljan obavljenim poslom.

Ivica Ivušić odradio je cijelu utakmicu na Pafosovim vratima, a bilo je tu još poznatih imena; bivši Dinamov zamjenski vratar Renato Josipović sada tu ulogu obavlja upravo u Pafosu, a u AEL-ovoj obrani bio je bivši Slavenov igrač Petar Filipović.