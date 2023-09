Neil Warnock oprostio se od Huddersfielda. Navijači mu vikali da je drkadžija, on se oduševio

Ne zbog rezultata niti zbog ponovnog odlaska u penziju, rekao je, već zbog zdravlja, a posljednju utakmicu na Huddersfieldovoj klupi vodio je sinoć protiv Stoke Cityja u sedmom kolu Championshipa. Susret je završio rezultatom 2-2, Warnock je ispraćen s ljubavlju i špalirom, a Stokeovi navijači ispratili su ga na svoj način pa su mu tijekom susreta vikali da je drkadžija.

Warnock je na te povike reagirao entuzijastično, pozdravio pristalice gostujućeg kluba i stisnutih šaka podigao ruke visoko u zrak.

Neil Warnock enjoying a song from the Stoke fans last night 🤣

🎥 @fxyeolivia

pic.twitter.com/Wt2C4t1jit

— The #EFL Zone (@TheFLZone) September 21, 2023