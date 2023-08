Nekad nož, danas rudarski kramp: bivši Hajdukov nogometaš Jô igrat će u četvrtoligašu iz Labina

Još tamo 2014. je omaleni brazilski nogometaš Josiel Alves de Oliveira, poznatiji kao Jô, stigao u Hajduk, nakon solidne sezone u Istri 1961. No, nikada nije zaigrao za Bijele u službenoj utakmici, ostat će upamćen tek po nekoliko nastupa u prijateljskim utakmicama tijekom priprema.

Ubrzo je došlo do raskida ugovora s Hajdukom, no ni to nije najbizarnija priča vezana u Jôa i njegove epizode u hrvatskom nogometu. Skandali su se samo radili za vrijeme njegovog boravka u Puli, najprije je u ljutnji bacio dres prilikom izlaska iz igre, zbog čega je izbačen iz momčad, a onda se i posvađao sa suigračima te im prijetio nožem.

Zaprijetio je tada Borislavu Pilipoviću i Juri Obšivaču, zbog čega je dan proveo u pritvoru, iako se branio na podosta neuobičajen način. Jô je, naime, tada tvrdio da u rukama nije imao nož, već čokoladicu. Cijela ta priča već bi vjerojatno bila zaboravljena, ipak je prošlo već više od devet godina, da Jô i dalje nije na Istarskom poluotoku. Prošle je sezone igrao u niželigašu Uljaniku, a u ovoj će nositi dres Rudara iz Labina. Klub je to koji se natječe u četvrtom rangu hrvatskog nogometa, točnije u 3. NL – Zapad. Uskoro će ovaj kontroverzni Brazilac proslaviti 35. rođendan, no očito još nije spreman za odlazak u igračku mirovinu. Dapače, u karijeri je promijenio više od 15 različitih klubova, pa ne bi bilo nikakvo čudo da mu Rudar i ne bude zadnji… Transfer Bomba ✔️💚🖤Josiel Alves de Oliveira zvani Jô novi igrač Rudara .34 godišnji Brazilac sa 60 nastupa u 1HNL potpisao do kraja sezone.Želimo mu puno lijepih i veselih trenutaka za našu ekipu 👏💚🖤 Posted by Nk Rudar Labin on Monday, July 24, 2023

