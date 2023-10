Nekad samo Don, uskoro i doktor: Carlo Ancelotti primio je počasnu diplomu sa Sveučilišta u Parmi

Carlo Ancelotti received his honorary doctorate at the University of Parma 🎓

He was awarded his Master's degree in Theory and Methods of Preventive and Adapted Physical Activities!

It's Dr. Ancelotti now 😏 pic.twitter.com/JqymZs7zGa

— ESPN FC (@ESPNFC) October 11, 2023

“Sport je za mene velika životna škola, naučio me uspoređivati ​​samog sebe s ostalima kako bih poboljšao svoje limite. Poraz, u sportu kao i u životu, daje vam puno toga za razmišljanje. Moj karakter mi je pomogao. Nogomet me naučio mnogim stvarima, kako se odnositi prema drugima te poštovati njih i pravila te raznih autoriteta”, zaključio je Ancelotti svoje predavanje koje je naslovio ‘Nogomet, način života’.