Neki misle da je taraba, ali Eddie Nketiah današnjim je hat-trickom utišao kritičare

Emile Smith Rowe dodao je loptu Nketiahu u 58., a on se okrenuo, izborio za prostor na 20-ak metara od gola i zatim sjajnim projektilom probio mrežu suparničkog vratara. Tako je postao prvi Englez s hat-trickom za Arsenal u Premier ligi još od Thea Walcotta koji je to učinio u svibnju 2015. protiv West Broma, a pridružio se Erlingu Haalandu, Evanu Fergusonu, Heung-minu Sonu i Ollieju Watkinsu kao dosad jedinim igračima u aktualnoj sezoni engleskog prvenstva koji su zabili tri gola na jednom susretu.

