Nekoć Iniesta, danas Olga: Carmona je prvo slomila Švedsku, a sada je poentirala i u finalu

No, najvažnije je spomenuti da je i povela — a ponovno se ključnom pokazala kapetanica Olga Carmona. Realova bočna igračica lijepo je pogodila u 29. minuti preciznim udarcem s lijeve strane kaznenog prostora na dodavanje Marione Caldentey i time upisala svoj drugi gol na Mundijalu; podsjećamo, već je zabila pobjednički gol u 89. minuti polufinala protiv Švedske.

Andrés Iniesta do danas je bio jedini španjolski državljanin koji je zabijao u finalima svjetskih smotri, no sada više nije usamljen.

▪️ Scored winner vs. Sweden in semifinals

▪️ Opens scoring vs. England in final

Captain Olga Carmona steps up for Spain again 🫡 pic.twitter.com/8FsTdRxLV7

— B/R Football (@brfootball) August 20, 2023