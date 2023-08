Nema euforije kod Pukštasa: ‘Ekipa me sjajno podržala, ali fokus je na sljedećoj utakmici’

Nakon utakmice, dao je i izjavu u miks zoni:

“Hvala svima, odlična utakmica. Dobro prvo poluvrijeme, odlično drugo. Tri boda, sada je svaka utakmica bitna”, prokomentirao je prvo na hrvatskom, a onda se prebacio na engleski: “Osjećam se dobro, idemo na sljedeći zadatak. Ekipa me sjajno podržala kako bih isporučio, ali imamo veliku utakmicu uskoro i fokusiramo se na nju.”

🇺🇸 Rokas Pukstas (18) in his first 2 games for @hajduk this season:

⏰ 180 minutes played

⚽️ 2 goals

🔑 2 chances created

💥 6 passes into the final third

⚔️ 6 tackles won

💪 11 ball recoveries

💯 2 wins

2 matchwinners v. Dinamo and Rijeka.

This kid is ready for the moment. 📈 pic.twitter.com/fvEVmgNFHc

