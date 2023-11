Nema Judea? Nema ni problema: Rodrygo je maestralnom partijom razmontirao Valenciju

🇧🇷 | REAL MADRID’S BRAZILIAN DUO

No Jude? No problem for Rodrygo and Vinícius Júnior this week. 🔥

Against Braga Against Valencia

on Wednesday 🥵 tonight 🥵 pic.twitter.com/8NJmiit4n6

— Sofascore (@SofascoreINT) November 11, 2023