Nema košarke za starce: NBA franšize muče potencijalni rizici za zdravlje starijih trenera

U kojem modulu i kada će se NBA sezona nastaviti još uvijek ne zna vjerojatno nitko. U međuvremenu pažnja je skrenuta na još jedan (očigledan) potencijalni problem u izvedbi — rizike koje bi povratak košarke mogao predstavljati za starije trenere i članove stručnog kadra.

ESPN-ov Baxter Holmes tvrdi da nekolicina generalnih menadžera nije baš spremna kockati se sa zdravljem svojih kolega.

“Prema svim informacijama koje imamo na raspolaganju, osobe starije od 60 godina koje su već imale zdravstvenih problema jednostavno neće moći u dvorane, neovisno o tome koju funkciju imaju”, izjavio je pod uvjetom anonimnosti jedan GM. “Bilo da se radi o ocu nekog igrača ili generalnom menadžeru, oni neće smjeti ući u dvoranu.”

“Zabrinut sam za te ljude. Mislim da je to nešto što si ne možemo priuštiti”, kaže drugi.

Ukratko, problem se u širem smislu odnosi i na definiciju “esencijalnog” osoblja kojemu će pristup utakmicama biti dozvoljen. Rješenje nije na vidiku. Čudno je zapravo da ova problematika i prije nije izašla na svjetlo dana.

