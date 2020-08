Nema milosti u Las Vegasu: Derrick Lewis svladao je Olejnika (rekordnim) nokautom u drugoj rundi

Sinoćnja UFC priredba u Las Vegasu donijela nam je i vrlo zanimljiv dvoboj teškaša: Derrick Lewis ogledao se protiv Alekseja Olejnika tražeći treću uzastopnu pobjedu nakon što je u veljači svladao Ilira Latifija, a nekoliko mjeseci ranije Blagoja Ivanova.

I možemo kazati kako nije baš posebno dobro počelo za 35-godišnjeg Amerikanca: drugi dio prve runde proveo je na leđima, braneći se od Olejnikovih pokušaja i traganja za gušenjem. Međutim, Lewis je odlučio odgovoriti i u nastavku pokazao raskoš svoje snage.

Prvo je početkom druge runde iz vlastitog kuta posložio Olejnika na pod, a potom ga je serijom visoko efikasnih udaraca poslao u zemlju snova i okončao meč. Pobjedom je postigao rekord za najviše nokautova u teškaškoj kategoriji: sinoć je u spomenutoj diviziji 11. put trijumfirao na taj način, a time je prestigao Caina Velasqueza i Juniora dos Santosa.

When you’re whooping Derrick Lewis’ ass for 24minutes straight and make one mistake pic.twitter.com/BPjs5r3myi

Svjetla reflektora vjerojatno je želio što brže napustiti pošto je usred intervjua javnosti poručio kako se “mora ići posrati”, a na primjeru meča pokazao je da uz marljivu pripremu (a ovaj se put, barem koliko možemo zaključiti na temelju njegovih intervjua, nije štedio) može biti izuzetno opasan borac u što su neki možda počeli i sumnjati nakon dva poraza zaredom koja je krajem 2018. i početkom prošle godine doživio od Daniela Cormiera i Juniora dos Santosa.

"I had to get out of there. I gotta take a shit." -Derrick Lewis. Truly the Shakespeare of our time. #UFCVegas6

