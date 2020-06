Nema na čemu, Stara damo! Atalantini revolveraši su preokrenuli 0-2 i pobijedili Lazio

Gosti su nakon 11 minuta imali 2-0, a da im je najbolji strijelac bio malo raspoloženiji mogli su u prvom poluvremenu otići na 4-0…

Ali niti to nije bilo dovoljno.

Uostalom, protiv Atalante nikada niste sigurni, pogotovo kada je raspoložena pred golom. Laziju su trebala sva tri boda da očuva korak za Juventusom u borbi za titulom, ali u Bergamu je za rimsku momčad završilo u suzama: s 2-0 na 3-2 i četiri boda zaostatka za liderom prvenstva.

Ciro Immobile ispromašivao se u prvom poluvremenu, dok je Lazio još imao vodstvo, a najbolji napad lige to je kaznio u sjajnoj utakmici visokog tempa i kvalitetnih prilika.

Prvo je Marten de Roon nesretno i nespretno zabio auto-gol za 0-1, a onda je u 11. Sergej Milinković-Savić pospremio jedan projektil s dvadesetak metara u mrežu. Činilo se da će to sigurno bit najbolji gol utakmice…sve dok Ruslan Malinovski nije u drugom poluvremenu (66.) zabio još bolje iz slične pozicije za 2-2.

Atalanta is a blast to watch. From 0-2 down to 3-2 up on a Lazio team that needs 3 points badly here.

— Grant Wahl (@GrantWahl) June 24, 2020