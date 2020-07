Nema odmora dok traje obnova: Pep želi dva tjedna treninga uoči utakmice s Real Madridom

U redu, Pep Guardiola je perfekcionist…

Niste trebali gledati Amazonovu seriju All or Nothing da biste znali da on, dok njegovi igrači i osoblje spava u avionu na povratku s europskog gostovanja, prolazi formacije, taktičke bilješke i priprema presing klopke na svom laptopu. Mogli ste pretpostavit.

Upravo zato, ne trebaju čuditi dijametralno suprotni pristupi između njega i Zinedinea Zidanea, trenera novog španjolskog prvaka i suparnika Manchester Cityja u osmini finala Lige prvaka, Real Madrida.

Madrid je osvojio svoj prvi naslov nakon 2017., kada je Zidane Primeri pridružio i europski naslov, a Zidane je najavio kako će njegovi igrači dobiti neko vrijeme za odmor i slavlje prije nego li se ponovo okupe i otputuju u Manchester na uzvratnu utakmicu osmine finala.

S druge strane, unatoč tome što njegovi nogometaši na Etihadu brane 2-1 iz Madrida, Pep nema namjeru stati s radom i planira trenirati žestoko u pripremi za Real tijekom sljedeća dva tjedna, unatoč tome što je sezona u Engleskoj gotova.

“Nastavit ćemo s treninzima i nakon kraja prvenstva, posvetit ćemo dva tjedna specifičnom pristupu utakmici protiv Real Madrida”, kazao je katalonski trener.

“Igrat će bez Sergija Ramosa, tako da ćemo pripremiti utakmicu s tim na umu, a moramo i podići razinu vlastite igre. Recimo, protiv Arsenala na Wembleyju [City je izgubio polufinalnu utakmicu FA kupa 0-2, op.a.] smo imali šanse da postignemo gol, ali ih nismo iskoristili.”

“Zato sam uvjeren da ćemo stvoriti i šanse protiv Real Madrida, ali nemamo šanse za prolaz ako ih ne iskoristimo. Iako, moram reći da sam generalno optimističan, mislim da imamo dobru šansu proći u sljedeću rundu.”

Susret Real Madrida i Manchester Cityja nije zanimljiv samo zato što je riječ o dvije ponajbolje europske momčadi, nego zato što je riječ o srazu suprotstavljenih ideologija i pristupa igri; s jedne strane, ultra pedantni, sistematični perfekcionist Pep koji primarno razmišlja kroz sustave i opsesivnu brigu o detaljima.

S druge, Zidane, koji ne skriva svoj laissez-faire pristup taktici i opuštenost, s fokusom na man-management i zdravu atmosferu u svlačionici prepunoj ostarjelih zvijezda.