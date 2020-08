Nema promjene na vrhu: Dallas Cowboysi su i dalje najvrjednija svjetska sportska franšiza

Forbes svake godine objavi tradicionalnu listu najvrjednijih sportskih franšiza i klubova, a ni ova, u koronom poharanom razdoblju, nije iznimka.

Kurt Badenhausen tako je zaključio da su, bez obzira na to što navijači moraju ostati kod kuće, a sezonama visi mač nad glavom, najbogatiji svjetski klubovi uglavnom još vrjedniji nego prošle godine. Na vrhu se još uvijek nalaze Dallas Cowboysi i to petu godinu zaredom: peterostruki osvajači Super Bowla teški su 5,5 milijardi dolara, a na drugom mjestu pola milijarde manje prate ih New York Yankeesi.

The Dallas Cowboys recorded operating profits of $420 million in 2018, according to Forbes. That’s a record for a sports franchise. The NFL average is $102 million https://t.co/jke2JrkKtR

