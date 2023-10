Nema samo Hrvatska problema s ozljedama, Ramsey je definitivno otpao za ogled u Cardiffu

Dalića u posljednje vrijeme hvataju određene glavobolje zbog toga što neće moći računati na teško ozlijeđenog Ivana Perišića, a svi prate što će biti s Brunom Petkovićem koji vjerojatno neće biti spreman za reprezentaciju nakon što je napustio teren u derbiju s Hajdukom.

Hrvatski izbornik tako će imati manje opcija u napadu, ali važni igrači nedostajat će i Robu Pageu koji vodi Wales. Naime, Aaron Ramsey posljednji je put nastupio 16. rujna kada je zabio iz penala u Cardiffovu trijumfu nad Swanseajem u velškom derbiju (2-0), a otad ga muči problem s koljenom koji, očito, neće biti riješen prije reprezentativne pauze.

Wales will be without captain Aaron Ramsey for their key Euro 2024 qualifier against Croatia this month because of a knee injury.

In his absence, Tottenham defender Ben Davies is expected to lead Wales.#BBCFootball

