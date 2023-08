Nema sise do državne: Brazilski javni službenici dolazit će na posao kasnije zbog ženskog SP-a

Nema sise do one državne, dobro znamo svi u Hrvatskoj, a očito ni u Brazilu nije strano državnoj birokraciji iskoristiti svaku izliku za malo nerada. Tako će javni službenici na dane utakmica ženske reprezentacije s radom moći krenuti četiri sata kasnije, što je privilegija koja se dosad davala samo u slučaju utakmica muške reprezentacije.

Brazil said Tuesday it will change civil servants' work schedules so they can watch the national team play in the women's World Cup — a concession until now reserved for the men's top-flight football tournament.

— The New Vision (@newvisionwire) July 19, 2023