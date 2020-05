Nema sreće za partijanere: Kean organizirao karantenski tulum, Everton mu očitao bukvicu

Kako ono ide, preko tjedna gospoda, a vikendom smo…?

Moiseu Keanu ove sezone u Evertonu baš i ne ide nakon što je prošlog ljeta na vrlo dobrom glasu pristigao iz Juventusa, a ni u karanteni mu nije posebice bajno.

Odnosno, na karantenskom tulumu koji je zabilježen i pričama na Snapchatu vjerojatno mu je bilo vrlo zabavno, ali njegov klub najoštrije je osudio takve prakse.

“Klub je zaprepašten nakon što je saznao za incident u kojemu je igrač prve momčadi ignorirao vladine smjernice i klupsku politiku vezanu za krizu koronavirusa”, britanski mediji prenose Evertonovo priopćenje, poslano u javnost netom nakon što su procurile fotografije. “Klub je jasno izrazio svoje razočaranje prema igraču i dao do znanja kako su takve radnje potpuno neprihvatljive. Everton redovito podsjeća na važnost pridržavanja mjera, uključujući i savjete o ponašanju izvan i unutar vlastitog doma, putem službenih poruka svim zaposlenicima, a ondje spadaju i igrači.”

