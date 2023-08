Nema straha za Regel 50+1: Bundesliga će i dalje koristiti to pravilo, bez ikakvih novih iznimaka

Jedna od bitnijih stavki po kojima se Bundesliga izdvaja među ostalim ligama iz samo europskog vrha svakako je tzv. Regel 50+1, pravilo o tome da 50 posto plus 1 glas u izboru uprave ide navijačima, odnosno članovima kluba neovisno o vlasničkoj strukturi. Time se povezuje klubove s lokalnom zajednicom, ali i sprječava opasnost da privatni vlasnik uđe u klub i naglo izađe iz njega te ga tako financijski upropasti.

No, u proteklih nekoliko godina započele su i kritike tom pravilu, jer se tako onemogućuju i znatno veća ulaganja u klubove, pa njemački prvoligaši sve više gube korak s ostatkom Europe, što se osjeti i u UEFA-inim natjecanjima. Krenule su tako inicijative i o ukidanju Regela 50+1, no to se ipak neće dogoditi u skorije vrijeme, što je potvrdila i njemačka Vlada, a prenose tamošnji mediji.

Tako ovo pravilo ostaje na snazi te se njime ne krši ni novi Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja. Uvedene su sada još i strože mjere, kako se u budućnosti ne bi događale svojevrsne iznimke, poput Hoffenheima, Wolfsburga ili Bayera. Taj trojac trenutno ima posebne dozvole i mogu nastupati u Bundesligi, iako ne poštuju posve Regel 50+1. No, nigdje se u toj objavi ne spominje Leipzig, koji je navijačima u Njemačkoj možda i najveći trn u oku, sa samo 17 članova. “Ne samo da će se klubovi morati pridržavati postojećih pravila, nego su se i obvezali da moraju omogućiti što većem broju članova sudjelovanje u radu te procesima odlučivanja. Liga aktivno radi na tome da ubuduće ne bude ovakvih ili sličnih iznimaka, što je i u skladu s našim smjernicama”, stoji još u objavi njemačke Vlade.

