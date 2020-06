Nema više straha od neutralne lokacije: Merseyside derbi igrat će se na Goodisonu

Bez navijača, ali barem u vlastitom dvorištu…

Prije pet dana objavljen je raspored za prva tri povratnička kola Premier lige, a tako smo saznali da će se sljedeće nedjelje sastati gradski rivali Everton i Liverpool, što je za potonje vrlo važna utakmica jer teoretski mogu osigurati naslov koji su čekali dulje nego što Sahara čeka snijeg. Sve što se mora dogoditi da bi taj scenarij ušao u igru je to da Arsenal u gostima pobijedi Manchester City u srijedu. Iako je to, ruku na srce i uz dužno poštovanje, nerealno očekivati, nikad se ne zna što nam nogomet može donijeti.

E pa, u slučaju da se stvari na Etihadu tako odigraju i da Liverpool pobijedi Everton, Redsi će moći proslaviti naslov prvaka. Međutim, u trenutku objavljivanja rasporeda nije bilo poznato hoće li se to dogoditi u njihovom gradu pošto je postojala određena zabrinutost lokalnih vlasti oko potencijalnih masovnih navijačkih okupljanja. Ipak, nakon pregovora između navijačkih skupina jednog i drugog kluba (koji su u koronakrizi već pokazali solidarnost zajedno prikupljajući hranu), gradskih vlasti, policije te samih Redsa i Toffeesa, doneseni zaključak je sljedeći: susret će se odigrati na Goodisonu.

🏟 | The Merseyside derby on Sunday 21 June will take place behind closed doors at Goodison Park, as will our other remaining home #PL fixtures.

“Još uvijek živimo u neizvjesnim vremenima zbog pandemije i na Merseysideu još uvijek postoji zabrinutost zbog toga što je stupanj rizika ovdje još uvijek veći nego u drugim dijelovima zemlje”, kazao je Rob Carden, pomoćnik lokalnog policijskog šefa. “Zato podsjećamo navijače da učine pravu stvar i ostanu kod kuće, iskoriste priliku besplatno pogledati utakmicu u vlastitom dnevnom boravku i zadrže sebe, obitelj, prijatelje i susjede sigurnima.”

Podsjetimo, nadolazeći Merseyside derbi bit će prva utakmica uživo koja će se prikazivati na britanskoj javnoj televiziji otkad je Premier lige.

Možda će Britanci svjedočiti i velikom slavlju ako Liverpool i Arsenal obave posao. Što se londonske momčadi tiče, s obzirom na to da je danas izgubila prijateljsku utakmicu od Brentforda, ne ide na dobro…

I’m really supposed to rely on the same Arsenal that lost to Brentford to allow Liverpool to win the league at Goodison Park pic.twitter.com/6OeydsGpQN

— Josh (@ftbljosh) June 10, 2020