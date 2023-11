Kako je u prvom poluvremenu izgledalo, Azzurri su mogli unaprijed upisati bod; na predah su otišli s tri gola prednosti, a imali su i pregršt nerealiziranih šansi. Makedonski račun otvorio je Matteo Darmian pogotkom u 17. minuti; iskusni bek tada se dobro snašao nakon ubačaja Giacoma Raspadorija, a to mu je bio prvi gol za reprezentaciju nakon pozamašnih 2.960 dana.

Federico Chiesa tada je izgledao iznimno motivirano, a to je i pretvorio u dva pogotka. Jorginho je u 40. minuti mogao dovesti svoje na 2-0 kada je krenuo realizirati penal koji je skrivio Nikola Serafimov, ali njegov karakteristični udarac samo se odbio od rukavice Stole Dimitrievskog.

Ipak, Chiesa je to brzo ispravio; Juventusov as u 41. je pogodio s ruba šesnaesterca za 2-0, a onda je u sudačkoj nadoknadi prvog dijela ponovno poentirao iz kontre. Spalletti je mogao biti jako zadovoljan, ali Makedonci su svojim suparnicima zadali više problema od očekivanog u nastavku.

There is only one true god and his name is Jani Atanasov.

