Nemali broj igrača oklijeva vratiti se na NBA parkete. Među 50-ak njih je i Carmelo Anthony

Plan da se sezona u NBA ligi nastavi u srpnju utakmicama u Disney Worldu nije sa sveopćim oduševljenjem dočekan u krugu košarkaša koji bi se u Orlandu i trebali pojaviti. Kako tvrdi ESPN-ov NBA insider Adrian Wojnarowski u posljednja 24 sata 40 do 50 košarkaša pričali su međusobno na tu temu i raspravljali o brojnim problemima restarta sezone na Floridi.

Dosta je toga što njih brine pa su se otvarale teme o obiteljskim situacijama, nemogućnosti napuštanja kampa u kojem bi bili smješteni, koronavirusu, zabrani odlaska iz tog bubble okruženja bez 10-dnevne karantene, nužnosti igranja utakmica koje pojedinim franšizama baš ništa za aktualnu sezonu ne znače, ali i zbog prosvjeda diljem zemlje izazvanih smrću Georgea Floyda.

