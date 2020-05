Nemojte se začuditi kad u prijenosima La Liginih utakmica ugledate virtualne navijače

Utakmice španjolskog nogometnog prvenstva mogle bi nalikovati popularnim igricama s omiljenih konzola bude li realiziran plan da se prazne tribine popune — virtualnim navijačima.

Baš to ideja je vodstva lige koje se trudi televizijske prijenose utakmica učiniti što manje različitima od dosad uobičajenih. A kad je već koronavirus spriječio dolazak publike na stadion, onda ćemo njih namontirati u prijenos.

Takva kulisa bit će jedna opcija za publiku pred ekranima koja će moći odabrati i originalan video u kojem neće biti intervencije. Potvrdio je to La Ligin predsjednik Javier Tebas koji je usput i dodao da sve izgleda impresivno.

Video game look? The Spanish soccer league is contemplating adding virtual crowds to the television broadcast of matches that will be played in empty stadiums.

by @tazzoni

https://t.co/8mW4yr29vo

— AP Sports (@AP_Sports) May 29, 2020